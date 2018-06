De schooljeugd van Zevenaar en omliggende plaatsen hebben woensdagochtend hun kelen schor gezongen voor koningin Máxima. Die kwam naar de Gelderse grensplaats om de ondertekening bij te wonen van een samenwerkingsconvenant over muziekonderwijs op de basisscholen in de streek De Liemers.

Het voorbeeld werkte aanstekelijk. De Achterhoek en Lochem/Zutphen kondigden ter plekke aan ook te streven naar Méér Muziek in de Klas, de noemer waaronder de afspraken om alle leerlingen kennis te laten maken met muziek, worden gemaakt. Koningin Máxima kan alvast tijd vrij maken in het komende jaar, zo kreeg ze in het Musiater in Zevenaar te horen.

Goed nieuws dus voor Máxima, die erevoorzitter is van de stichting Méér Muziek in de Klas die als doel heeft te bewerkstelligen dat alle 1,6 miljoen basisschoolleerlingen tegen 2020 muziekonderwijs krijgen. Groningen sloot vorig jaar al een convenant, woensdagmorgen kregen 9000 Gelderse leerlingen er uitzicht op en later op de dag is de koningin in Ittervoort waar de afspraken voor Limburg worden vastgelegd.

Uiteraard werd Máxima in Zevenaar verwelkomd met veel muziek, zowel bij aankomst bij het theater als binnen rond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. De vreugde die daarbij op de kindergezichten te zien was, toonde aan dat alle kinderen de kans moeten hebben op school kennis te maken met muziek.