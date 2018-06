De Argentijnse president Mauricio Macri heeft prinses Astrid van België ontvangen in het presidentiële paleis in Buenos Aires. Prinses Astrid is samen met een Belgische delegatie in Argentinië op handelsmissie.

Macri, die in eigen land onder vuur ligt, gaf een speech om de Belgische ondernemers te overtuigen in zijn land te investeren. “We hebben een enorme hoeveelheid schaliegas, de beste wind van de wereld voor windenergie in Patagonië en de beste zon in het noorden van het land”, zei hij. Daarnaast wil Macri van Argentinië “de supermarkt van de wereld maken”, de infrastructuur drastisch verbeteren en het toerisme stimuleren.

De centrumrechtse Macri, aan de macht sinds eind 2015, is in eigen land niet populair omdat hij een deal heeft gesloten met het Internationaal Monetair Fonds over een kredietlijn van 50 miljard dollar. Het IMF is bijzonder onpopulair bij veel Argentijnen, die de instelling verantwoordelijk achten voor de economische instorting van het land in 2001. “We maken een historische verandering mee”, zei de Argentijnse president. “We laten decennia van frustraties, mislukkingen en leugens achter ons. We willen dit land eindelijk ontwikkelen en deel worden van de wereld. We moeten daarom de waarheid op tafel leggen en geloofwaardig zijn, zodat zakenmensen hier komen investeren.”