Koning Willem-Alexander kreeg woensdag bezoek van Ruurd Koopmans. Op Paleis Noordeinde in Den Haag is hij beëdigd tot staatsraad in buitengewone dienst van de Raad van State.

Koopmans gaat aan de slag in de afdeling bestuursrechtspraak.

De staatsraden vormen de Raad van State. Deze adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en is de hoogste algemene bestuursrechter.