Koningin Elizabeth (92) voelt zich niet goed en heeft besloten thuis te blijven. De Britse koningin was van plan donderdag de viering bij te wonen van het 200-jarig bestaan van de Orde van Sint-Michaël en Sint-Joris. De viering is in de St. Paul’s Cathedral in de binnenstad van Londen.

“De koningin voelt zich onwel en heeft besloten niet aanwezig te zijn bij de ceremonie rond het 200-jarig bestaan van de Orde van Sint-Michaël en Sint-Joris”, liet Buckingham Palace weten. De koningin laat zich vertegenwoordigen door haar neef Edward, de hertog van Kent als grootmeester van de orde. De orde werd in 1818 door koning George III van het Verenigd Koninkrijk ingesteld.

De Britse vorstin is de oudste en langst regerende monarch ter wereld. Ze staat bekend om haar ijzersterke gezondheid en heeft jaarlijks honderden officiële verplichtingen in haar agenda staan. Vorige maand werd ze geopereerd aan staar in het King Edward VII’s Hospital. In 2016 miste ze de jaarlijkse kerkdienst op haar landgoed in Sandringham vanwege een zware verkoudheid.