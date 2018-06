Koning Willem-Alexander had donderdagmiddag zijn streekbezoek aan West-Friesland willen onderbreken. ,,Ik wil nu het water op. Ik wil nu ook”, zei de koning toen hij een tijdje had toegekeken bij het Internationaal zeilcentrum (ISC), waar zeilers hun talenten op overtuigende en soms adembenemende wijze vertoonden. Na een lange dag in snikheet weer waren de verkoelende wind aan het IJsselmeer en het water een grote verlokking.

Medemblik was de laatste stop tijdens het streekbezoek. De koning kende er de weg. Hij had er in 1992 de huidige koning van Spanje, Felipe, al in actie gezien toen die zich voorbereidde op deelname aan de Olympische Spelen in Barcelona. In die tijd was van het zeilsportcentrum nog geen sprake. De boten lagen nog in de stad, zo herinnerde Willem-Alexander zich.

Maar nu was het werkelijk ‘fantastisch’, beaamde hij de woorden van Máxima die de verrichtingen op het water met evenveel belangstelling volgde. De dochters gaan als ze ouder worden zeker ook zeilen. Wat dat betreft hadden ze het virus waarmee de koning al in zijn jeugd is besmet, ook te pakken gekregen.

In het zeilcentrum worden talentvolle jonge zeilers klaargestoomd voor een mogelijke olympische loopbaan, of succesvolle deelname aan andere belangrijke zeilwedstrijden. Het koningspaar sprak met een aantal van de jonge zeilers, waarna het gezelschap vertrok naar het oude stoomgemaal Vier Noorder Koggen voor een terugblik op het bezoek. ,,Er was veel dat we kenden, herkenden er waren ook nieuwe zaken”, aldus de koning, die West-Friesland uitdaagde meer en vaker uit te dragen hoe mooi de streek is. ,,Als u het zelf niet doet ben ik een roepende in de woestijn.”