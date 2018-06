Koningin Máxima heeft haar afspraak bij het Cambridge Centre for Alternative Finance afgezegd. Ze zou daar morgen naar toe gaan, maar de koningin blijft in Nederland.

Máxima zou een toespraak houden als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Die gaat wel door via een live-verbinding. Ze gaat spreken over de verbetering van toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen.

Het is niet duidelijk waarom de koningin niet naar Engeland gaat. De Rijksvoorlichtingsdienst houdt het bij agendatechnische redenen.