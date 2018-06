Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen donderdag bij het Oostereiland in het Noord-Hollandse Hoorn aan het twaalfde streekbezoek sinds de troonswisseling in 2013. Het is tevens het begin van een nieuwe reeks want het koningspaar heeft in drie jaar tijd – tussen mei 2014 en oktober vorig jaar – in alle twaalf provincies een regio bezocht.

Doel van de streekbezoeken is om persoonlijk poolshoogte te nemen over wat er speelt en met bestuurders, bewoners en vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven te praten over toekomstplannen, problemen en uitdagingen. In West-Friesland is de aandacht gericht op de agro-industrie, wereldhandel en ondernemen en de plattelandsontwikkeling, tegen de achtergrond van historische steden als Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Het is bij streekbezoeken de provincie die de voorzet geeft en het paleis voorstellen doet over de invulling van de eendaagse visite. Bij Willem-Alexander oogt het programma wat voller dan bij zijn moeder koningin Beatrix het geval was. Het koningspaar bezoekt donderdag in minder dan zes uur tijd maar liefst vijf gemeenten, die elk zo’n half uur tot veertig minuten de tijd hebben voor een onderdeel van het programma.

De koning benut de tijd in de koninklijke bus overigens ook om zich te laten voorlichten. Het is voor hem de kans om Nederland in al zijn facetten nog beter te leren kennen.