Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag tijdens tijdens hun streekbezoek aan West-Friesland in Grootebroek met jongeren gesproken over de voors en vooral tegens van het gebruik van alcohol en drugs. Bij de jeugd in West-Friesland genieten die een grote populariteit. Een aantal jaren geleden begonnen jongeren al op hun elfde met drinken, ook niet ontmoedigd door de ouders. Tegenwoordig is dat iets ouder, veertien.

Aan tafel in de kantine van voetbalvereniging De Zouaven, de oude club van Frank en Ronald de Boer, zaten ook ouders, café-eigenaren, preventieprofessionals en leden van Team BAD, dat staat voor ‘Bewust Alcohol en Drugs’. Ze praatten onder meer over het versterken van de weerbaarheid van jongeren tegen de genotsmiddelen.

Een van de problemen is de zwijgzaamheid en stugheid van de West-Friezen, met wie het standaard ‘best en goed’ gaat en die niet aankloppen voor hulp. Volgens burgemeester Ronald Wortelboer was er echter een kentering te zien, juist door er op tal van manieren – ook op school en bij de sportclub – wel over te praten.

Grootebroek, gelegen in de gemeente Stede Broec, was de derde halteplaats bij de flitsreis die het koningspaar maakt door het noordoostelijke, mede door het IJsselmeer en de voormalige Zuiderzee gevormde deel van Noord-Holland.

De volgende stop is bij het groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden in Enkhuizen, waar het paar tot ergernis van waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper met de nodige vertraging arriveerde.