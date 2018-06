De toekomst van de agri-industrie in de ‘Greenport Noord-Holland-Noord’ kreeg donderdagmiddag in het familiebedrijf Enza Zaden in Enkhuizen alle aandacht van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het groenteveredelingsbedrijf in de zogenoemde ‘Seed Valley’, de streek waar plantenveredeling, zaadtechnologie en vernieuwende duurzame productie hand in hand gaan, is de exportkracht van Nederland op zijn best.

Algemeen directeur Jaap Mazereeuw mocht het koninklijk gezelschap laten kennismaken met verschillende onderdelen van zijn bedrijf, dat in 25 landen vestigingen heeft en aan 2000 mensen werk biedt. Enza is een wereldspeler waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe groentesoorten. De opleiding van de medewerkers is in eigen huis bij de Enza Academie, waar op maat gemaakte trainingsprogramma’s worden aangeboden. Koningin Máxima wilde onder meer weten hoe boeren verleid kunnen worden om hun werkmethoden te veranderen. Veranderen zit ze immers niet in het DNA.

Koning en koningin, die tot schrik van de waarnemend burgemeester te laat arriveerden uit Grootebroek, werden meegenomen voor een kijkje in het veredelingslaboratorium, waar geen beeldopnamen gemaakt mochten worden, om de bedrijfsgeheimen niet prijs te geven. Na het gesprek met de Academie volgde nog een blik in de de grote kas, waar nieuwe zaden en gewassen worden uitgetest.

Vervolgens ging het koningspaar naar het snikhete stationscafé ‘De haven van Enkhuizen’, waar met zicht op het Markermeer werd verdergepraat over de ontwikkelingen in de agri- en voedselsector, waarbij vertegenwoordigers van bedrijven aanschoven uit alle vijf gemeenten die bij het streekbezoek aan West-Friesland worden aangedaan. Bij aankomst werden koning en koningin ook hier enthousiast en uitbundig begroet door tientallen belangstellenden die zich rond het station en de haven hadden verzameld.