Prins William krijgt rondleiding in Jeruzalem

Prins William sluit zijn historische bezoek aan Israël donderdag af in Jeruzalem. William begon de dag op de Olijfberg waar de hertog van Cambridge een prachtig uitzicht had over de oude stad.

Op de Olijfberg bezocht William vervolgens het graf van prinses Alice van Battenberg (1885-1969) in de Maria Magdalenakerk. Prinses Alice is zijn overgrootmoeder, de moeder van zijn opa prins Philip.

William bezocht daarna in het oude centrum van Jeruzalem de Tempelberg, met onder meer de Rotskoepel en al-Aqsamoskee en natuurlijk mocht ook een bezoek aan de Klaagmuur niet ontbreken. Na een moment van bezinning bij de Klaagmuur bracht William een bezoek aan de Heilig Grafkerk.

Prins William is het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat een officieel bezoek brengt aan Israël.