Koning Willem-Alexander is zaterdag bij het Award diner in het World Forum in Den Haag om de Volvo Ocean Race 2017-2018 af te sluiten. De voormalige Spaanse koning Juan Carlos is er ook, evenals de Zweedse prins Carl Philip. Hij zal de winnaars huldigen.

Het Chinese team China DongFeng, met de Nederlandse Carolijn Brouwer aan boord, won de race. Het Nederlandse Team Brunel eindigde op een derde plaats en team AkzoNobel werd vierde.

De zeilwedstrijd begon in oktober 2017 in Alicante. Juan Carlos, de vader van Spanjes huidige koning Felipe, zwaaide de deelnemende teams uit. De boten gingen de hele wereld over en finishten afgelopen zaterdag na elf etappes en 45.000 zeemijl in de haven van Scheveningen.