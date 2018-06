Prins William heeft een bezoek gebracht aan het graf van zijn overgrootmoeder en daar bloemen neergelegd. De overgrootmoeder is de oma van zijn vader, prinses Alice van Battenberg.

De prinses ligt begraven in de Russisch-orthodoxe kerk van Maria Magdalena, op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem. Ze had tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden helpen onderduiken in haar paleis in Griekenland en heeft daar postuum van Israël een eretitel voor gekregen. Na de oorlog werd ze non. Ze wilde graag naar haar dood in Jeruzalem begraven worden, maar dat gebeurde niet meteen. Ze stierf in 1969 en pas in 1988 werd ze herbegraven in Israël.

Het was de laatste dag van prins Williams bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij is het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat daar officieel naar toe is gegaan. Het bezoek was bedoeld om goodwill te tonen en zijn hoop op vrede te laten zien. De prins bezocht dan ook heilige plaatsen van joden, christenen en moslims en schreef in het gastenboek van de Westmuur: “moge de God van vrede deze regio en de hele wereld met vrede zegenen.”