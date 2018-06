Koning in gesprek met betrokkenen bootongeluk

Het programma van het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Volvo Ocean Race in Scheveningen vrijdag is aangepast vanwege het fatale bootongeluk dat donderdagavond plaatsvond in de haven. Volgens een woordvoerder van het evenement heeft de koning een ontmoeting met de hulpdiensten en mensen die betrokken waren bij de reddingsactie.

De ontmoeting is op het terrein van de Volvo Ocean Race en komt in de plaats van een demonstratie van innovaties op het gebied van onderwaterdrones.

Op de agenda stond aanvankelijk een bezoek aan het Innovation Pavilion, waar bedrijven hun maritieme en duurzame innovaties presenteren. Vervolgens zou Willem-Alexander spreken met de schippers en het uitvaren van de zeilboten voor de oefenraces bijwonen. De dag zou worden afgesloten met een oefenwedstrijd waarbij de koning meevaart op het zeilschip. Of deze activiteiten doorgaan, is onduidelijk.

Eerder werd al bekend dat de organisatie van de Volvo Ocean Race Finish in nauw overleg met de gemeente Den Haag besloten heeft de activiteiten in aangepaste vorm door te laten gaan. Er zullen uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden geen rib-boat experiences georganiseerd worden. De rubberboten worden alleen ingezet om gasten te vervoeren. Gedurende de dag wordt de muziek versoberd. Voor aanvang van het concert in de avond wordt 1 minuut stilte gehouden.