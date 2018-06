De restauratie van Buckingham Palace die in april volgend jaar begint, wordt een enorme onderneming. Voordat de oostelijke vleugel kan worden opgeknapt, moet deze eerst volledig leeggehaald worden.

Onder de items die het paleis tijdelijk moeten verlaten, bevinden zich maar liefst 10.000 kunststukken waaronder porselein, schilderijen en wandtapijten. Er wordt gezocht naar een plek die groot en veilig genoeg is om al deze werken van de Royal Collection op te slaan. Een deel wordt ondergebracht in andere vleugels van het Buckingham Palace of bij andere optrekjes van de Britse koninklijke familie.

Tijdens de renovatie, die vermoedelijk zo’n tien jaar gaat duren, zal ongeveer 160 kilometer aan elektrische bedrading worden vervangen, 48 kilometer aan waterleidingen, 6500 stopcontacten en 2500 radiatoren. Ook het dak is aan vervanging toe. De kosten worden geschat op zo’n 420 miljoen euro. Om er voor te zorgen dat de koningin dit uit eigen zak kan betalen, is haar inkomen bijna verdubbeld.

Buckingham Palace is voor het laatst opgeknapt toen Elizabeth en Philip er in 1952 kwamen wonen. De prins heeft toen tal van moderniseringen doorgevoerd, maar sindsdien is er weinig in het paleis veranderd. De leidingen en bedradingen zijn verrot, het dak valt naar beneden en lekt, er is overal asbest, en op een aantal plaatsen is het monumentale pand een bouwval. Dat is al jaren bekend, maar steeds was er geen geld voor restauratie.