De Spaanse koning Felipe en zijn vader koning Juan Carlos gaan een weekeinde vol sportevenementen tegemoet. Juan Carlos komt naar Nederland voor festiviteiten rond de finish van de Volvo Ocean Race, Felipe vliegt naar Rusland voor de achtste finale van het WK voetbal.

Juan Carlos schuift zaterdagavond in Den Haag aan bij het award-diner van de Volvo Ocean Race. Met het diner voor de prijswinnaars wordt de internationale zeilrace, die zaterdag finisht in Scheveningen, afgesloten. Juan Carlos is niet de enige genodigde met blauw bloed. Ook koning Willem-Alexander en de Zweedse prins Carl Philip schuiven aan.

Willem-Alexander prikt een vorkje mee vanwege de finish in Nederland. De winnaars van team DongFeng worden gehuldigd door Carl Philip, vanwege de sponsoring door het Zweedse automerk Volvo. Juan Carlos was in oktober bij de start van de Volvo Ocean Race, in het Spaanse Alicante.

Hoewel Felipe net als zijn vader groot zeilliefhebber is, mist hij de festiviteiten in Den Haag. De Spaanse koning vliegt naar Rusland, waar hij zondag in Moskou de voetbalwedstrijd tussen Spanje en gastland Rusland bijwoont.