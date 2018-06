Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan de Volvo Ocean Race in Scheveningen hulpverleners gesproken die donderdag betrokken waren bij het fatale bootongeluk in de haven. Het programma is vanwege de gebeurtenis aangepast.

Willem-Alexander werd vergezeld door de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Na de gesprekken liep hij over het terrein en bezocht hij een aantal onderdelen van het evenement. Ook stapte hij aan boord van het zeilschip van team Brunel voor een oefenwedstrijd.

Bij de aanvaring van een stalen motorboot met een snelle rubberboot (een RIB) kwam donderdagavond een persoon om het leven en raakten drie mensen gewond.