De Zweedse prins Carl Philip heeft tijdens zijn bezoek aan Den Haag de handen uit de mouwen gestoken. Op het strand van Scheveningen woonde hij een opruimactie bij, meldt het Zweedse koningshuis op Instagram.

Carl Philip nam een kijkje bij de ‘beach cleanup’ van Volvo en de organisaties By The Ocean We Unite en Grondstofjutters, die zich inzetten voor schonere oceanen, zeeën en stranden. Tijdens het schoonmaken vertelde Lisa Emelia Svensson, Director of Ocean bij UN Environment, over het gevaar van plastic in de oceanen.

Carl Philip is in Nederland vanwege de Volvo Ocean Race, die vorige week zaterdag in Scheveningen finishte. De prins is beschermheer van de internationale zeilwedstrijd en huldigt zaterdagavond tijdens een diner de winnaars van het Chinese team Dongfeng. Bij dat diner schuiven ook koning Willem-Alexander en de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos aan.