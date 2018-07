Het is geen geheim dat Meghan, hertogin van Sussex, een feministe is. Volgens The Independent heeft de echtgenote van prins Harry nog een manier gevonden om te onderstrepen dat ze gelijke rechten voor vrouwen belangrijk vindt. Meghan draagt bij officiële verplichtingen, als de ogen van de hele wereld op haar gericht zijn, enkel door vrouwen ontworpen kleding.

Het begon volgens The Independent allemaal met misschien wel de meest besproken jurk van het jaar: Meghans trouwjurk. De Amerikaanse liet het ontwerp van de bruidsjapon over aan Givenchy-ontwerpster Clare Waight Keller. Voor het huwelijksfeest koos Meghan een jurk van Stella McCartney. Een paar dagen nadat ze op 19 mei haar jawoord gaf, ging Meghan al aan de slag als hertogin. In de tuinen van Buckingham Palace woonde ze een feest bij ter gelegenheid van de verjaardag van haar schoonvader prins Charles. Dit keer koos ze voor een jurk van Goat, een modemerk dat werd opgericht door Jane Lewis.

Na haar huwelijksreis liet Meghan zich weer zien tijdens Trooping the Colour, de officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth. In een ontwerp van Carolina Herrera zat ze naast haar man in een van de koetsen. Voor haar uitstapje naar Cheshire met koningin Elizabeth koos Meghan wederom voor Givenchy. Volgens kenners gaf die keuze aan dat ze haar eerste officiële verplichting zonder Harry aan haar zijde uiterst serieus nam.

Ook bij haar debuut op Royal Ascot droeg Meghan een creatie van Givenchy. En deze week koos ze voor Prada, waar Miuccia Prada hoofdontwerpster en mededirecteur is. De bleekroze rok en top die Meghan droeg bij de uitreiking van The Queen’s Young Leaders Awards zorgde wel voor grappen in Britse en Amerikaanse media. Die hadden het over ‘the duchess wears Prada’ een knipoog naar de komediefilm The Devil Wears Prada uit 2006.