Koning Willem-Alexander was zaterdag niet de enige die een defilé afnam. Ook aan de Britse prinses Anne trok een militaire parade voorbij. De enige dochter van koningin Elizabeth was in Llandudno, Wales ter gelegenheid van Armed Forces Day. Anne kreeg gezelschap van de Britse premier Theresa May en haar man Philip.

Net als in ons land worden in het Verenigd Koninkrijk eind juni militairen en veteranen geëerd en bedankt voor hun inzet. Waar de Nederlandse Veteranendag zich enkel in Den Haag afspeelt, vinden op Armed Forces Day in heel Groot-Brittannië festiviteiten plaats. Een lid van de Britse koninklijke familie neemt elk jaar een defilé af.

Armed Forces Day bestaat sinds 2009. Voordien eerden de Britten hun oud-militairen met Veterans’ Day. Die naam werd aangepast om ook militairen van nu te eren.