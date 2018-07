Koning Felipe is zondag getuige geweest van de uitschakeling van het Spaans voetbalelftal op het WK in Rusland. Tegen het gastland ging Spanje pas na verlenging en een strafschoppenreeks ten onder.

Felipe had in het stadion in Moskou gezelschap van FIFA-baas Gianni Infantino, die vorige week ook al met de Belgische koning Filip op de tribune zat. Ook de Russische premier Dmitri Medvedev zat naast Felipe. De Spaanse vorst trok zich tijdens de wedstrijd ook even terug voor een kort onderonsje met Medvedev. Wat er is besproken, is niet bekendgemaakt.