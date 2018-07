Regenkleding is niet het eerste waar bezoekers van het als zonnig geafficheerde Caribische eiland Curaçao aan zullen denken bij het inpakken van hun koffers. Het is voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima te hopen dat ze voor vertrek zondagmorgen uit Nederland nog even hebben gekeken naar de weersverwachting. Het regent behoorlijk op Curaçao en een deel van de viering van Dia di Bandera zou wel eens in het water kunnen vallen.

De regen is overigens welkom op Curaçao, alleen niet bij vakantiegangers die sinds zaterdag aankijken tegen grijze luchten, afgewisseld met stortregens. Dat weerhield de eilandbewoners er niet van om zaterdag op het Brionplein in Willemstad hun danspassen te oefenen voor de festiviteiten maandag voor de Dag van de Vlag. Daar komt het koningspaar speciaal voor overvliegen, en maandagochtend is er een drie uur durend programma met het hijsen van de Curaçaose vlag, toespraken en vrolijke voorstellingen.

Zondagmiddag (lokale tijd) is de sfeer iets meer ingetogen. Op 1 juli immers wordt ook op Curaçao stil gestaan bij de afschaffing van de slavernij, precies 155 jaar geleden. Aan de buitenmuur van Fort Amsterdam, waar koning en koningin meteen na aankomst op het eiland worden ontvangen door gouverneur Lucille George-Wout, is een gedenksteen waarop koning Willem III voor die daad in 1863 wordt geëerd en op het Brionplein is een korte plechtigheid. Het koningspaar heeft dat echter niet in het programma opgenomen.