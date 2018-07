Hoogwaardigheidsbekleders in Groot-Brittannië hebben voor het eerst het toekomstig overlijden van koningin Elizabeth met elkaar doorgenomen. Onder meer de rechterhand van premier Theresa May en minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid waren bij de ‘repetitie’ aanwezig, schrijft The Sunday Times.

Het is de eerste keer dat het scenario bij een eventueel overlijden van Elizabeth werd besproken op zo’n hoog niveau met verschillende politici. Eerder ging het alleen om ambtenaren.

Bij de bijeenkomst, die volgens The Sunday Times de naam Castle Dove kreeg, werd onder meer besproken wat er gebeurt op de dag na het overlijden van Elizabeth. Zo zou zijn vastgesteld wanneer de premier de bevolking toespreekt. Vorig jaar werd in Britse media al uitgebreid bericht over welke protocollen er worden gevolgd bij het overlijden van ‘The Queen’.

De 92-jarige Elizabeth moest toevallig deze week een publiek optreden afzeggen vanwege ziekte. De koningin was van plan donderdag de viering bij te wonen van het 200-jarig bestaan van de Orde van Sint-Michaël en Sint-Joris in St. Paul’s Cathedral in Londen, maar volgens Buckingham Palace voelde ze zich niet goed. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.