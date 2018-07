Prinses Mabel heeft nog veel te ontdekken en te doen. “Ik wil blijven groeien en het leven leven”, zegt de prinses in een uitgebreid vraaggesprek met Holland Herald, het magazine van KLM waarvan het julinummer zondag is verschenen. Mabel doet de uitspraak met het oog op haar vijftigste verjaardag volgende maand. “Ik ben bijna 50 en er is nog zoveel te doen.”

In het interview praat de prinses onder meer over haar werkzaamheden voor Girls Not Brides, dat streeft naar het beëindigen van kindhuwelijken, haar eerdere werk voor de Open Society van George Soros en de strijd tegen hiv en aids. De prinses is nauw betrokken bij de Wereldaidsconferentie die later deze maand in Amsterdam wordt gehouden.

Ze vertelt dat het lastig is om haar werkzaamheden en reizen te combineren met de zorg voor haar dochters Luana en Zaria. “Het is een uitdaging, maar daar hebben veel werkende moeders mee te maken. Je wilt altijd meer tijd besteden aan je kinderen, maar je wilt ook meer uren werken”, aldus Mabel. “Gelukkig maakt de moderne technologie het makkelijker om in contact te blijven.”

FaceTime

Zo hielp ze tijdens een recente reis naar Indonesië de thuis in Londen gebleven dochter Zaria via FaceTime een uur lang met een schoolproject. “Dat is wel wat anders dan de ansichtkaarten die mijn vader ons stuurde toen hij op reis was en die meestal pas aankwamen nadat hij al lang weer thuis was”, zegt Mabel.

Zonder steun van familie en vrienden zou ze het overigens niet voor elkaar boksen. “Ik kan het niet zonder mijn twee families, mijn eigen en die van wijlen mijn man, en mijn geweldige vrienden. Zij allen brengen zoveel geluk in mijn leven en zijn beslissende steun in moeilijke tijden.”