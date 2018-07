De weersverwachting voor maandag belooft weinig goeds voor de viering van Dia di Bandera, de nationale feestdag van Curaçao. Net als in het weekeinde is regen voorspeld. Veel regen zelfs. Dat is op zich een zegen voor het de afgelopen maanden uitgedroogde eiland, maar voor de festiviteiten ter ere van de Dag van de Vlag kan het een spelbreker zijn.

Niet gek dus dat zondag in het koninklijk gevolg en bij de organisaties van het feest op het Brionplein, het volksfestival en de activiteiten in Barber, bij herhaling op de Buienradar en naar de voorspellingen werd keken. De mededeling dat het maandag harder zou regenen dan zondag was daarbij geen geruststelling. Op het plein in Willemstad moet worden gedanst en houden de scouts een optocht. Dan is droog weer prettig.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima moeten in elk geval vroeg uit de veren. Even na zeven uur maandagochtend (in Nederland is het zes uur later) hebben ze in regeringscentrum Fort Amsterdam een ontmoeting met de leden van de Staten, het parlement van Curaçao. Daarna gaat het gezelschap over de wereldberoemde Emmabrug – beter bekend als pontjesbrug – naar het tegenover het fort liggende plein. Daar wordt plechtig de vlag gehesen, en beginnen de festiviteiten.

Dia di Bandera is een vrije dag en ook elders op het eiland is het feest. Het koningspaar woont in Barber de plaatselijke activiteiten bij alvorens in Willemstad een kijkje te nemen bij het volksfestival. Het dagprogramma wordt afgesloten met twee bezoeken in het kader van het Oranjefonds.