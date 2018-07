Keizerin Michiko stond er maandag direct alleen voor nadat keizer Akihito zijn taken had neergelegd wegens gezondheidsredenen. Vlak nadat ze de paleisarts had ingeschakeld voor haar man, maakte de Japanse keizerin in haar eentje tijd voor prinses Ayako.

De prinses, een dochter van wijlen prins Takamado, een neef van Akihito, kwam naar het Keizerlijk Paleis vanwege haar verloving. Ayako is voornemens in oktober te trouwen met Kei Moriya, een werknemer bij een scheepsbouwer. Akihito bereidde zijn vrouw wel voor op de ontmoeting. Michiko las een felicitatie van de keizer voor, meldt het hofagentschap.

De 84-jarige keizer voelde zich maandagochtend ziek en had last van opvliegers. Daarop waarschuwde Michiko de paleisarts, die vaststelde dat er te weinig zuurstof naar Akihito’s hersenen gaat. De keizer heeft last van duizeligheid en misselijkheid.