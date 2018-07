De Japanse prinses Ayako viel eind vorig jaar als een blok voor haar verloofde. Dat vertelde de 27-jarige prinses, een achternichtje van keizer Akihito, maandag op een persconferentie naar aanleiding van de officiële bekendmaking van haar verloving met de 32-jarige Kei Moriya.

“Ons gesprek was zo levendig dat het net was alsof we elkaar al langer kenden”, zei Ayako. “Ik had zoveel plezier dat ik de tijd vergat.” De prinses werd in december voorgesteld aan Kei door haar moeder, prinses Hisako. Zij was een goede vriendin van de in 2015 overleden moeder van Kei. “Ik weet niet wat de intenties van mijn moeder waren toen ze hem aan mij voorstelde, maar hoe meer tijd we met elkaar doorbrachten, hoe meer we naar elkaar toe werden getrokken. Ik denk dat we hier zijn gekomen dankzij de prachtige band van onze moeders.”

Kei, die bij een scheepsbouwer werkt, vertelde dat Ayako een “opgewekte en positieve” eerste indruk op hem maakte. Ook de ervaring van het plotseling verlies van een ouder, de prinses verloor haar vader prins Takamado in 2002, zorgde voor een hechte band tussen de aanstaanden. Kei ging eerder dit jaar na een diner in een restaurant op zijn knieën. “Ik was zo overvallen dat ik niet direct een antwoord klaar had”, zei Ayako. “Maar toen onze relatie zich ontwikkelde, en we elkaars families, vrienden en kennissen leerden kennen, wist ik dat hij de ware is en antwoordde ik in april positief.”

Zorgen

De verloving van Ayako en de 32-jarige Kei wordt op 12 augustus officieel met een traditionele Nosai no Gi-ceremonie. De twee trouwen op 29 oktober in Tokio. Volgens de Wet op het keizershuis verliest de prinses haar positie en titel zodra ze haar jawoord geeft.

Ayako ging maandagochtend met haar moeder langs op het Keizerlijk Paleis in Tokio. Daar zou ze een gesprek hebben met de keizer, maar de 84-jarige Akihito heeft voorlopig al zijn publieke taken geschrapt vanwege gezondheidsproblemen. De prinses zei zich zorgen te maken om Akihito, die vanwege zijn zwakke gezondheid in april aftreedt. “Ik maak me zorgen om de keizer die zich niet goed voelt”, zei Ayako. “Maar ik heb de keizerin ontmoet en van beiden warme, hartelijke woorden ontvangen.”