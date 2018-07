Letizia spreekt op bijeenkomst in Madrid

Koningin Letizia van Spanje heeft dinsdag een bijeenkomst bijgewoond van de stichting Women For Africa in Madrid. Daar werd een presentatie gehouden van het zogeheten Phare Nador-project.

Phare Nador is een project dat moet bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen in Afrika. In Marokko wordt begin 2019 de eerste vestiging geopend op Afrikaanse bodem, zo werd dinsdag gevierd.

Letizia sprak de aanwezigen zelf ook kort toe. In haar speech benadrukte ze het belang van de stichting. Volgens het Spaanse hof ging Letizia verder in gesprek met betrokkenen en onderzoekers.