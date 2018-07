Het was dinsdag een feestelijke en eervolle dag voor Prinses Mabel. In de Glasgow Royal Concert Hall kreeg zij een eredoctoraat van de rechtenfaculteit van de Glasgow Caledonian University uitgereikt. De prinses droeg bij de plechtigheid een rood-blauwe toga en een speciale baret.

Mabel ontving het eredoctoraat als erkenning voor haar “uitstekende bijdrage aan de mensenrechten in de hele wereld en inzet voor non-profitorganisaties als het Malala Fonds, Crisis Action en de Coalitie voor het Internationaal Strafhof”.

De prinses is al lang op veel terreinen actief. Naast haar werk voor de door de universiteit genoemde organisaties, was ze medeoprichter van War Child Nederland, de Europese raad voor buitenlandse betrekkingen en Girls Not Brides, waarmee ze wereldwijd strijdt om een einde te maken aan kindhuwelijken.

Naast prinses Mabel ontvingen nog acht anderen een eredoctoraat. In november werd zangeres en activiste Annie Lennox benoemd tot kanselier van de Schotse universiteit.