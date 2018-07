Voor Willem-Alexander wordt het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk zijn zeventiende staatsbezoek sinds zijn aantreden in 2013 en het vijfde staatsbezoek van dit jaar, een record. Meestal zijn er maar twee uitgaande bezoeken per jaar. Van de drie ‘nieuwe’ Europese koningen is hij de tweede die door koningin Elizabeth is uitgenodigd. De Spaanse koning Felipe ging vorig jaar al in Londen op bezoek. De Belgische koning Filip wacht nog op een uitnodiging.

De gelijktijdige bekendmaking dinsdagmiddag in Londen en Den Haag van het staatsbezoek kwam niet helemaal als een verrassing. De afgelopen maanden werd al gefluisterd dat het er aan zat te komen, al werd er nog het nodige voorbehoud gemaakt. De Britse koningin is met 92 jaar immers al hoogbejaard.

Koning Willem-Alexander al de vierde Oranje-monarch met wie de Queen te maken krijgt en de derde achtereenvolgende die in haar regeringstijd van 66 jaar op staatsbezoek komt, na de koninginnen Juliana en Beatrix. Koningin Elizabeth heeft daarnaast ook koningin Wilhelmina ontmoet, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen woonde.

Begijnhof

Bezoeken aan Nederland waren er weinig. De koningin en prins Philip zijn alleen op staatsbezoek geweest in 1958 bij koningin Juliana en in 1962 stak ze de Noordzee over voor het zilveren huwelijksfeest van Juliana en prins Bernhard. Van een staatsbezoek aan koningin Beatrix is het nooit gekomen, maar wel was er in juli 1988 een driedaags officieel bezoek ter gelegenheid van de zogenoemde ‘William & Mary’ herdenking, toen stil werd gestaan bij de koning-stadhouder en zijn vrouw Mary Stuart die in 1688 na de ‘Glorious Revolution’ in Engeland aan de macht kwamen.

In 2007 kwam de Queen voor het laatst naar Nederland voor de viering van het 400-jarig bestaan van de Engelse kerk in het Begijnhof in Amsterdam, die ze in 1988 ook al had bezocht. De Britse koningin bracht haar laatste staatsbezoek in 2015 aan Duitsland, waar ze ook al op staatsvisite was in 1965, 1978, 1987, 1990, 1992 en 2004.