De betrekkingen met Nederland zijn voor Londen belangrijk. Nog meer nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wil stappen. Premier Theresa May heeft koningin Elizabeth dan ook geadviseerd om koning Willem-Alexander nu al uit te nodigen voor een staatsbezoek, amper vijf jaar na zijn aantreden.

Dat is niet zo vanzelfsprekend want leiders uit de wereld staan in de rij om een staatsbezoek af te leggen bij de langst regerende (66 jaar) en oudste (92 jaar) monarch ter wereld. De Amerikaanse president Donald Trump probeert al enige tijd op visite te komen, maar tegen de uitnodiging die de koningin hem op aanraden van May had gegeven, bestond in de Britse samenleving zoveel weerstaand dat het voorgenomen staatsbezoek op de lange baan is geschoven. Tegen de komst van Willem-Alexander bestaan die bezwaren niet. Trump overigens krijgt de Queen toch te zien wanneer hij deze maand voor een werkbezoek naar Londen gaat.

Het aantal staatsbezoeken dat sinds haar troonsbestijging in 1952 bij de Queen is gebracht staat inmiddels op 110. De koningin krijgt gemiddeld twee staatsbezoeken per jaar, maar het laatste bezoek dateert al weer van vorig jaar toen koning Felipe op visite kwam. De gezondheid van de vorstin heeft geleid tot een subtiele verlichting van haar agenda, en de discussie over de komst van Trump zorgde ervoor dat even geen nieuwe uitnodigingen werden verstuurd.

Koning Willem-Alexander gaat in oktober voor de zeventiende keer op staatsbezoek. Dat aantal heeft hij in vier jaar tijd bereikt. Koningin Elizabeth heeft 94 uitgaande staatsbezoeken op haar naam staan, maar het aantal officiële buitenlandse reizen ligt veel hoger – bijna 270. Zo was ze twintig keer in Canada, maar dat waren geen staatsbezoeken omdat ze er zelf staatshoofd van is. Als koningin van Canada heeft ze in de jaren vijftig ook twee staatsbezoeken gebracht aan de Verenigde Staten, een taak die inmiddels wordt uitgevoerd door de gouverneur-generaal.