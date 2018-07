Prins William is blij dat Engeland nog in de race is op het WK voetbal in Rusland. De Britse prins, tevens voorzitter van de Engelse nationale voetbalbond FA, liet zijn trots blijken in een persoonlijke tweet.

“Ik zou niet trotser kunnen zijn op Engeland”, schreef William op het Twitter-account van Kensington Palace. “Een overwinning na een strafschoppenserie!” Volgens de prins hebben de Engelsen hun plek bij de laatste acht op het WK “echt verdiend”. “Jullie moeten weten dat het hele land zaterdag achter jullie staat! Zet hem op Engeland!”

Engeland had dinsdagavond moeite met Colombia. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, in de verlenging werd niet gescoord. Daarom volgde een strafschoppenserie, waarin de Britten succesvoller waren. Zaterdag nemen ze het in de kwartfinale op tegen Zweden.