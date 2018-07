Prins Charles maakt binnenkort zijn opwachting in het BBC-tuinierprogramma Gardeners’ World. De Britse troonopvolger nodigt presentator Adam Frost uit op zijn landgoed Highgrove House, meldt de BBC.

Charles is een fervent tuinier en heeft een passie voor biologische landbouw. In de uitzending, die op 18 juli te zien is, vertelt de prins onder meer over het beheer van de Cornwall Estate die zo’n 53.000 hectare land beslaat. Ook bespreekt hij met Frost het bestrijden van plantenziekten en -plagen.

In een interview met Gardeners’ Question Time uit 2016 vertelde Charles dat hij van kinds af aan al geïnteresseerd was in tuinieren en dat hij dat nu probeert over te brengen aan zijn kleinzoon George. “Je weet het nooit waar mensen in geïnteresseerd zullen zijn. Het allerbelangrijkste is dat we samen een paar bomen planten”, zei hij destijds.