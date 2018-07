Prins Charles is op zijn vierde dag in Wales langsgegaan bij het Ysbyty Aneurin Bevan ziekenhuis.

Reden van het bezoek is het zeventigjarig jubileum van de NHS, het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Charles was ’s ochtends te gast op een tuinfeest van het ziekenhuis, waar hij patiënten en ziekenhuispersoneel ontmoette. Ook struinde hij langs een aantal kraampjes die de geschiedenis van de NHS weergaven. Het in 2010 geopende ziekenhuis is vernoemd naar de oprichter van de NHS.

De prins van Wales reist door naar het middeleeuwse herenhuis Tretower Court en een gerestaureerde voormalige graanbeurs in Crickhowell. Daar maakt hij kennis met een lokale groep die heeft geholpen bij het vinden van een nieuwe bestemming voor het gebouw. ​

Beschermheer

Aangezien Charles beschermheer is van het Landmark Trust, een Britse liefdadigheidsinstelling die gebouwen restaureert, krijgt hij een rondleiding door het onlangs voltooide Landmark Trust-huis Llwyn Celyn. Tijdens de tour krijgt hij de gelegenheid om te praten met ambachtslieden die betrokken zijn bij de restauratie van het middeleeuwse zaalhuis in de heuvels bij Abergavenny.

Als laatste agendapunt van donderdag heeft Charles nog een vergadering van Black Mountains Land Use Partnership voor de boeg. Dit samenwerkingsverband brengt boeren en veehouders samen die leven, werken en het vee beheren in de Black Mountains. De hertogin van Cornwall woont ondertussen een receptie bij ter gelegenhied van de vijftigste verjaardag van de Man Booker Prize.