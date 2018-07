Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben donderdag in Londen een receptie bijgewoond van de Commonwealth Youth. De bijeenkomst was het hoogtepunt van een workshop van jongeren uit de landen van het Gemenebest.

De hertog en hertogin van Sussex spraken een aantal jongeren over hun toekomstplannen. 60 procent van de populatie in de gemenebestlanden is jonger dan dertig jaar. Het evenement Your Commonwealth Youth Challenge stimuleert ambitieuze jongeren bij het realiseren van hun ideeën voor het jaar 2040.

In zijn toespraak zei Harry dat hij erg uitkeek naar de ontmoetingen van de vertegenwoordigers van de Gemenebest van de toekomst. Harry: “We kunnen niet wachten om jullie in actie te zien in jullie eigen landen en te leren hoe jullie de wereld verbeteren.”

Meghan droeg een gele mouwloze jurk van de Amerikaanse designer Brandon Maxwell.