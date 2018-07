De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag bezoek gehad van het Spaanse damesvoetbalteam onder de 17 jaar. De ploeg won in mei dit jaar het EK in Litouwen.

De voetbalsters wonnen de finale met 2-0 van titelverdediger Duitsland en hebben zich in tegenstelling tot de mannen onder de 17 geplaatst voor het WK in Uruguay later dit jaar.

De Spaanse dames mochten langskomen op het paleis in Madrid om hun overwinning te vieren. Ze hadden speciaal voor de koningin een voetbalshirt meegenomen met haar naam en nummer 10 op de achterkant, en daar was de koningin heel trots op.