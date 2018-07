Koning Felipe van Spanje heeft vrijdag de nieuwe president van Colombia Iván Duque ontvangen in het Zarzuela Paleis in Madrid. Bij de audiëntie was ook de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell aanwezig.

De conservatieve Duque won vorig maand de presidentsverkiezingen in Colombia. De centrumrechtse Duque is de opvolger van de huidige president Juan Manuel Santos.

Duque zal tijdens zijn eerste reis naar Spanje samen met de voormalige Amerikaanse president Barack Obama deelnemen aan een internationale top over innovatie, technologie en de circulaire economie.