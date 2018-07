De Zweedse kroonprinses Victoria is uitgeroepen tot Ölander van het jaar. Ze ontving de prijs donderdag uit handen van haar vader koning Carl Gustaf op Slot Solliden, het zomerverblijf van de koninklijke familie dat gevestigd is op het eiland Öland in de Oostzee.

De Ölander van het jaar wordt jaarlijks gekozen door de krant Barometern en de staatsomroep Sveriges Radio. De prijs is voor de inwoner van het eiland die in het achterliggende jaar iets bijzonders heeft gedaan waardoor Öland positief in het nieuws is gekomen.

Victoria, iedere zomer immers ook voor even een Ölander, kreeg de prijs omdat ze volgens de jury haar liefde voor Öland altijd uitspreekt en vanwege haar betrokkenheid bij het landschap en de bevolking. Koning Carl Gustaf kreeg de prijs zelf in 1996. Hij zat toen twintig jaar op de troon.