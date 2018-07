De peetouders van de Britse prins Louis worden hoogstwaarschijnlijk geen leden uit de koninklijke familie. Prins William en zijn vrouw Catherine kiezen net als bij de doop van hun eerste twee kinderen, prins George en prinses Charlotte, weer voor vrienden of mensen uit de koninklijke hofhouding, zo verwachten de wedkantoren daags voor de doop van het jongetje.

Favoriet is Miguel Head, de afzwaaiende privé-secretaris van prins William. Hij neemt deze maand afscheid van zijn baan. Ook Tiggy Legge-Bourke is volgens de ‘bookies’ een belangrijke kandidaat. Zij was jarenlang de nanny van William en zijn broer Harry na de dood van hun moeder prinses Diana. Verder worden Laura Lopes, de dochter van hertogin van Cornwall Camilla, en Rebecca Priestly, de voormalig privé-secretaris van Catherine, genoemd.

Britse media verwachten niet dat Harry en zijn vrouw Meghan een kans maken. Ook de wedkantoren hebben daar weinig vertrouwen in, gezien de hoge quoteringen.

Louis wordt maandag gedoopt in Londen. De peetouders worden traditiegetrouw vlak voor de ceremonie bekendgemaakt. William en Catherine kozen bij George en Charlotte voor goede vrienden en uit leden van de hofhouding die veel voor hen hebben betekend. Zara Tindall, de nicht van William, is als peetouder van George het enige lid uit de koninklijke familie die door het koppel werd gevraagd.