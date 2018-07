Bij zijn eerste bezoek aan Groot-Brittannië als Amerikaans president gaat Donald Trump volgende week de verwachte protesten in Londen zo veel mogelijk uit de weg. Hij slaapt vanaf donderdag weliswaar een nachtje bij de ambassadeur van de Verenigde Staten in hartje Londen, maar ontmoet de Britse koningin Elizabeth en de Britse premier Theresa May buiten de hoofdstad.

Zo spreekt hij met May in haar zestiende-eeuwse landhuis, bezoekt hij Elizabeth in Windsor Castle en woont hij een officieel diner bij in Blenheim Palace, de voormalige woning van Winston Churchill, allemaal buiten Londen.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur Woody Johnson is er geen vooropgezet plan om de demonstraties te mijden. ,,We zijn allemaal op de hoogte van de geplande protesten, maar president Trump concentreert zich op zijn doelen.”

First lady Melania Trump vergezelt haar man tijdens het bezoek. Voor haar is samen met de echtgenoot van de Britse premier, Philip May, een apart programma opgezet.

Na afloop van het officiële bezoek reist Trump door naar Schotland, waar hij twee golfresorts in bezit heeft.