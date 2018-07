De verloofde van de Japanse prinses Mako, Kei Komuro, gaat studeren in New York. Hij begint in augustus aan een rechtenopleiding aan de Fordham University, meldt The Japan Times.

De 26-jarige Komuro werkt nu als juridisch medewerker op een advocatenkantoor in Tokio. In Amerika wil hij zijn diploma halen zodat hij daar advocaat kan worden.

Vorig jaar kondigde het keizerlijk hof de verloving tussen Mako en Komuro aan. In februari werd bekend dat het huwelijk, dat eigenlijk dit jaar zou plaatsvinden, is uitgesteld tot 2020. Het stel zou “meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden”.

Mako is een van de vier kleinkinderen van de keizer. Ze verliest haar adellijke titels na het huwelijk.