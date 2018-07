Ook bij Buckingham Palace schalde het voetballied It’s Coming Home over het voorhof. Het Britse koninklijk huis doet zo mee met de hype rond het nummer en uit daarmee ook zijn steun voor het Engelse voetbalteam, dat het zaterdag in de kwartfinale van het WK voetbal opneemt tegen Zweden.

Tijdens de wisseling van de wacht speelde de militaire band van de zogenoemde Household Division vrijdag het befaamde EK-lied uit 1996. Het publiek voor het hek van de koninklijke residentie begon daarop spontaan mee te zingen. Het Britse koninklijk huis postte zaterdag een filmpje hiervan op de eigen Twitterpagina.

It’s Coming Home, dat officieel Three Lions heet, was een populair nummer in 1996, toen Engeland strandde in de halve finales van het EK. Komieken David Baddiel en Frank Skinner zingen in het nummer hoe de Engelse ploeg de beker terug moet brengen naar de bakermat van de voetbal. Het lied maakt een comeback, nu Engeland het goed doet op het WK in Rusland.