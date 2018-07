Prins William was er snel bij om zijn blijdschap te uiten na de 2-0 overwinning van het Engelse team in de kwartfinale van de wereldkampioenschap voetbal.

Enkele minuten na het eindsignaal van de wedstrijd tegen Zweden juichte de hertog van Cambridge op Twitter over de prestaties van het team van bondscoach Gareth Southgate. “Je wilde geschiedenis maken Engeland en dat doe je ook,” schreef de trotse prins. “Dit is een ongelooflijke wedstrijd geweest en we hebben er elke minuut van genoten. Jullie verdienen het – Football’s Coming Home! W.”, twitterde de sportfanaat William.

Met de laatste woorden refereert de prins aan het lied It’s Coming Home, dat officieel Three Lions heet. Dit was een populair nummer in 1996, toen Engeland strandde in de halve finales van het EK. Komieken David Baddiel en Frank Skinner zingen in het nummer hoe de Engelse ploeg de beker terug moet brengen naar de bakermat van het voetbal.