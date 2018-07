Koningin Elizabeth en prins Philip zijn maandagmiddag niet aanwezig niet bij de doopplechtigheid van hun achterkleinzoon prins Louis, het derde kind van prins William en zijn vrouw Catherine. Dat was enige tijd geleden al besloten, laat een ingewijde weten aan persbureau Reuters. Het heeft in elk geval niet met hun gezondheid te maken.

De 92-jarige vorstin is maandag op de terugweg van Sandringham in Norfolk waar ze het weekend doorbracht. Ze heeft een drukke week voor de boeg. Op haar programma staat onder meer de viering van het honderdjarig bestaan van de Royal Air Force in de Westminster Abbey, waarbij dinsdag ook boven Buckingham Palace in formatie zal worden gevlogen. Op vrijdag ontvangt ze de Amerikaanse president Donald Trump in Windsor Castle.

Prins Louis, de vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging, wordt maandag gedoopt in de kapel van St James’s Palace in Londen.