Hoewel prinses Laurentien eraan gewend is voor de camera te staan, vindt ze het ook heel natuurlijk om achter de schermen te werken. “In al mijn werk vind ik het heel erg leuk en interessant om andere mensen een podium te geven”, vertelt ze aan De Telegraaf.

In het tv-programma Eindredactie dat Omroep MAX maandagavond uitzendt op NPO 1 belicht Laurentien het onderwerp eenzaamheid door twee vrouwen te portretteren. “Vaak worden er makkelijk labels geplakt, maar ik vind het juist interessant om te zien wat daarachter zit. Dus niet alleen platte nieuwsgierigheid, maar echt willen begrijpen wie mensen zijn, zodat je ook anderen de ogen ermee kunt openen. Hoe gaan we het probleem oplossen en voorkomen? Op het gebied van eenzaamheid moeten we daar nog enorme stappen maken.”

Laurentien heeft goed nagedacht over de vraag of ze zelf een tv-programma wilde maken en besloot er “vol voor te gaan”. “Er zijn verschillende onderwerpen die me ergens in mijn leven hebben geraakt, maar eenzaamheid vond ik het belangrijkst. Hoe maak je onzichtbare mensen zichtbaar? Dat is het hart van al mijn werk.”