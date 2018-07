Het Belgische koningspaar heeft dinsdagavond via sociale media complimenten uitgedeeld aan de nationale voetbalploeg. Die verloren in Sint-Petersburg de halve finale van het wereldkampioenschap met 0-1 van Frankrijk.

“Trots op onze jongens en op de ploeg! Hard gevochten! Goed gespeeld!” aldus koning Filip en koningin Mathilde in een bericht op Twitter. “Alles gegeven!” heette het in de Franstalige tweet. Voorafgaand aan het duel hadden ze de spelers al aangemoedigd. “Wij staan achter jullie en geloven in jullie! Historische wedstrijd waar het hele land vol spanning naar uitkijkt!”

Het koningspaar woonde de wedstrijd bij, met koningin Mathilde passend gekleed in het rood van de ‘rode duivels’. Het paleis verspreidde halverwege de wedstrijd een foto waarop zowel koning Filip als de Franse president Emmanuel Macron te zien zijn terwijl ze over de glazen balustrade hangen van de VIP-box. Het was te spannend om te blijven zitten.