De Spaanse koning Felipe neemt in september zijn hele gezin mee naar de autonome regio en provincie Asturië. Daar wordt dit jaar de 1300ste verjaardag gevierd van de stichting van het Koninkrijk Asturië, in 718. De traditionele titel voor de Spaanse troonopvolger is ‘prins(es) van Asturië’. Dat is ook de titel die Leonor (12), oudste dochter van het koningspaar draagt.

Het is het eerste officiële bezoek van de prinses van Asturië aan het voormalige koninkrijk, dat in sinds 1388 als prinsdom door de geschiedenis is gegaan. Privé is er ze al vaker geweest, zo weten Spaanse media omdat haar overgrootmoeder van moeders kant, Menchu Alvarez de Valle, er woont. Felipe was tot zijn aantreden als koning ook prins van Asturië.

Het koninklijk gezin is ook bij het eeuwfeest van de kroning van Onze Lieve Vrouwe van Covadonga, de schutsvrouw van het koninkrijk die volgens overlevering in het voorjaar van 722 in een grot op de berg Covadonga aan koning Pelayo en zijn mannen verscheen om hen aan te sporen in de strijd tegen de Moren. Dankzij haar ingreep kwam het kleine Asturië niet onder moslimbewind.