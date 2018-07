Koning Filip en zijn vrouw Mathilde hoopten dinsdagavond getuige te zijn van een historische prestatie van het Belgische voetbalelftal. Het koningspaar was aanwezig bij de halve finale van het WK voetbal tussen België en Frankrijk. Er viel echter weinig te juichen: de Fransen wonnen met 1-0.

Bij winst zou België zich voor het eerst in de historie hebben geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap. Het halen van de halve finale was nog geen unieke prestatie, want ook in 1986 lukte het België om zich bij de laatste vier teams te voegen. Toen eindigde het land na de verloren troostfinale uiteindelijk als vierde.

Filip en Mathilde bekeken de wedstrijd in Sint-Petersburg samen met de Franse premier Emmanuel Macron en FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Door de nederlaag speelt België aanstaande zaterdag nog de troostfinale tegen de verliezer van de andere halve finale tussen Engeland en Kroatië.