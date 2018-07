Koningin Elizabeth heeft dinsdag haar hele familie ingeschakeld om het eeuwfeest van de Royal Air Force op gepaste wijze te vieren. Dat was ook wel nodig want er was een keur aan activiteiten en feestelijkheden.

De Queen nam zelf maar beperkt deel aan het feest. Ze ging naar de dankdienst in Westminster Abbey, reikte op het voorplein van Buckingham Palace een nieuwe standaard uit aan de luchtmacht en bekeek ten slotte vanaf het paleisbalkon, omringd door zeventien familieleden, de spectaculaire ‘fly past’.

De koningin herinnerde in een toespraak bij de overhandiging van het vaandel aan de rol die de Royal Air Force – waarvan de oprichting in 1918 werd bekrachtigd door haar grootvader koning George V – speelde tijdens de ‘Battle of Britain’ in de Tweede Wereldoorlog. Zelf heeft ze nauwe banden met de luchtmacht: haar vader, haar echtgenoot, zoon Charles en kleinzoon William hebben er in gediend.

Elizabeth houdt het voor gezien

Terwijl de koningin het daarna voor gezien hield, en ook Williams echtgenote Kate, die haar zwangerschapsverlof speciaal voor de plechtigheden had onderbroken, afhaakte, zwermde de rest van de familie uit over Buckingham Palace en Horse Guards Parade voor een receptie en een demonstratie van materieel. Charles, Andrew, William en Harry met Camilla en Meghan bleven in het paleis, terwijl de overige leden van de familie een kijkje gingen nemen aan het einde van de Mall.

Ook daar had ieder een eigen opdracht. Zo bekeek prins Michael van Kent met zijn vrouw speciaal opgestelde vliegtuigen, terwijl prinses Anne en haar man Timothy Laurence naar de helikopters werd geloodst en prins Edward en Sophie naar de wetenschaps- en technologie presentatie bezochten. Gezamenlijk bekeek het gezelschap de aankomst van een estafestteloop ter ere van het luchtmachtjubileum.