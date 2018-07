Prins Harry heeft een bijzonder cadeau voor zijn neefje Louis gekocht, dat hij kreeg nadat hij gedoopt was. ‘Ome’ Harry tikte een exemplaar van de eerste editie van Winnie the Pooh op de kop en betaalde daarvoor maar liefst 8500 euro. De prins wil graag een exclusieve kinderbibliotheek voor zijn neefjes en nichtje opzetten, om hiermee zijn moeder Diana te eren, meldt Page Six.

Volgens een vriend van Harry is het voorlezen van een verhaaltje voordat hij ging slapen, een van zijn fijnste herinneringen aan zijn overleden moeder. “Ze hield ontzettend van klassieke kinderboeken, wat hem op het idee bracht om een verzameling aan te leggen voor prins George, prinses Charlotte en prins Louis. De bedoeling is dat het boekjes zijn van een eerste druk.”

Harry is zelf ook groot fan van de boeken van A.A. Milne, de auteur van Winnie the Pooh.