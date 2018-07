Prins Jaime de Bourbon de Parme gaat na de zomer in Genève voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR aan de slag als senior adviseur op het gebied van samenwerking met de private sector. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt.

Prins Jaime (45) was de afgelopen vier jaar de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Hij is eind vorige maand al met zijn gezin door paus Franciscus ontvangen voor een afscheidsaudiëntie. De zoon van prinses Irene en neef van koning Willem-Alexander krijgt bij de UNHCR een nieuwe functie die de kennis en innovatiekracht van bedrijven moet inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

“Wereldwijd breekt het aantal vluchtelingen het ene trieste record na het andere. Dat legt enorme druk op organisaties als de UNHCR die zorgen voor goede opvang. De expertise van bedrijven kan daarbij van grote waarde zijn, bijvoorbeeld op het gebied van energievoorziening, huisvesting, ICT en bankzaken”, aldus prins Jaime in een reactie.

Voor zijn benoeming in Vaticaanstad, waar hij vorig jaar het koningspaar vergezelde bij het eerste Nederlandse staatsbezoek aan een paus, werkte de prins als Grondstoffengezant en als diplomaat in onder meer Irak en Afghanistan. Zijn detachering in Genève begint op 1 september en past volgens Buitenlandse Zaken bij de Nederlandse inzet om het bedrijfsleven actief te betrekken bij ontwikkelingsvraagstukken.